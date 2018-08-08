За 4 года Служба безопасности Украины задержала трех чиновников Крыма

По состоянию на август этого года Служба безопасности Украины задержала трех представителей органов власти Крыма, созданных после присоединения полуострова к России.

В СБУ отметили, что имя задержанного физического лица может быть обнародовано лишь в случае вступления в силу обвинительного приговора суда относительно нее или вынесения постановления в деле об административном нарушении. При этом ранее СМИ уже сообщали об их личностях, пишет ТСН.ua.

Так, 2 февраля на украинско-крымской границе был задержан бывший заместитель министра спорта Республики Крым Фарух КАМАЛОВ. В Украине его обвиняют в госизмене.

Затем 8 февраля в Киеве был задержан экс-министр здравоохранения РК Петр МИХАЛЬЧЕВСКИЙ. Во время обыска у него дома нашли российский паспорт и удостоверение министра. Экс-министра обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и в госизмене. Дело МИХАЛЬЧЕВСКОГО уже передано в суд.

Третьим чиновником стал Сергей ОСЬМИНИН. Депутата Евпаторийского городского совета задержали 3 апреля. Его также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.