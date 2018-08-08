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На шахте «Волынское» спасены все шахтеры
8 августа 2018, 11:03 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Спасатели нашли последнего пропавшего горняка, который оставался под завалами на шахте «Волынское» в Торезе. Это город в Донецкой народной республике.
Поисковые работы продолжались больше суток. Только в девять утра среды, 8 августа, МЧС сообщило о том, что найден последний шахтер, который застрял в шахте «Волынское». Около двух часов дня в понедельник там произошло обрушение кровли одного из участков.
В момент обвала в забое находились 16 человек. Почти все они сумели сразу подняться на поверхность. Под землей оставались четыре человека. Первых двоих удалось найти спустя несколько часов. Потом горноспасатели добрались еще до одного шахтера.
Накануне вечером спасатели донецкого МЧС еще сообщали о том, что под землей остается один человек. Теперь его тоже удалось спасти. В девять утра среды ведомство распространило сообщение об этом.
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