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Жены террористов не могут вернуться в Россию
8 августа 2018, 10:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Раньше многие жены террористов уезжали за мужьями в Исламское государство, понимая, что обрекают себя на рабство, многоженство и верную смерть. В условиях военных действий росли их дети. Родственники пытались разыскать их и вернуть, но в большинстве случаев это было невозможно.
Эксперты едины — во многих случаях примкнувшие к Исламскому государству люди демонстративно отказываются от родителей и других родственников, считая их недостойными жизни в силу своих новых убеждений. Сейчас все изменилось.
После многочисленных успехов в борьбе с террором жены террористов в Сирии и Ираке пытаются вернуться обратно в Россию. Они убеждены, что всего лишь исполняли роль жены и не делали ничего противозаконного. Однако правда ли они отказались от тех установок, которые им закладывали? Можно ли вернуть к нормальной жизни человека, который принимал участие в массовых убийствах, терроре? Поверит ли общество таким людям?
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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