Первый пуск модернизированной ракеты "Ангара-А5М" с космодрома Восточный запланирован на 2025 год.

Эту дату назвал один из идеологов ракет семейства "Ангара", заместитель гендиректора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Александр Медведев.

Статья Медведева о ракетах "Ангара" опубликована в научном журнале ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение".

Медведев пишет, что ракету-носитель повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" можно сделать многоразовой, она может садиться на выдвижные опоры, как у Falcon 9, - сообщает РИА Новости. Как объяснил Медведев, создание многоразовый версии "Ангары" потребует ее конструкторской переделки, дооснащения посадочными опорами, системой управления при посадке и дополнительными системами теплозащиты. Это увеличит массу ракеты на 12%. Плюс само возвращение ракеты потребует примерно 7% запаса топлива в носителе. После доработки "Ангара-А5В" сможет выводить с космодрома Восточный 26-27 тонн, а не 37 тонн, как одноразовая.