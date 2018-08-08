С 8 августа на Керченской паромной переправе изменена схема движения грузовиков

С 8 августа на Керченской паромной переправе изменена схема движения грузового транспорта в Крым. Так как с сегодняшнего дня оформлять грузовики можно на накопительной площадке между поселками Батарейка и Ильич Темрюкского района, не стало необходимости заезда грузовиков на площадку в Славянске-на-Кубани.

Эта площадка прекратит свою работу 13 августа, - сообщают "Аргументы недели - Крым". Благодаря нововведению сократится время на перевозку грузового транспорта, она станет

Ранее оператор паромной переправы упростил порядок следования грузовиков из порта "Крым".