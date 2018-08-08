В Москве учебный год в школах начнется 3 сентября. 1 сентября в этом году приходится на субботу. Суббота в Москве считается не учебным днем, - сообщает m24.ru. Столичные школы по субботам не работают.

Школьникам и их родителям повезло. Дети смогут отдохнуть пару дней, а мамы и папы спокойно собрать ребятишек на учебу.

О том, что учебный год в Москве начнется не 1, а 3 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На сайте мэрии приводятся итоги пяти международных олимпиад — по математике, биологии, физике, химии и географии, в которых приняли участие российские школьники. Московские школьники в составе сборной России завоевали девять из 14 золотых медалей.

Ученик одной из московских школ Ален Коспанов стал лучшим на XV Международной географической олимпиаде, которая проходила в канадском Квебеке с 31 июля по 6 августа.

Для Алена это не первая награда на соревнованиях мирового уровня. На предыдущей Международной географической олимпиаде он получил серебряную медаль, а в начале июля выиграл золото на Балтийской олимпиаде школьников по географии.

Москвичка Ольга Богданова завоевала серебро. Всего Россию на олимпиаде представляли четыре российских школьника. В итоге они завоевали медали всех достоинств — золото, серебро и две бронзы.