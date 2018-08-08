"Вызов Волочковой": водитель челябинской маршрутки демонстрирует свою растяжку

Водитель одной из маршруток в Челябинске "бросил вызов" известной российской балерине Анастасии Волочковой. Пассажиры сделали снимок мужчины, который управляет машиной, задрав ногу на лобовое стекло.

Фотография незамедлительно разлетелась по сети и стала довольно обсуждаемой. Многие в шутку отметили, что шофер, очевидно, является поклонником балерины. Другие саркастически подчеркнули, что возмущаться не следует – он же не обе ноги поднял, передает портал URA.RU.

Нашлись и такие граждане, которые решили заступиться за мужчину. Некоторые заметили, что в маршрутке, вероятнее всего, стоит автоматическая коробка передач, а ПДД водитель не нарушил.