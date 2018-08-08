На МКАД в районе Бесединского шоссе утром произошло ДТП, есть пострадавшие

В Москве сегодня ранним утром крупное дорожно-транспортное происшествие произошло на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе Бесединского шоссе. В результате столкновения трех легковых автомобилей пострадали пятеро человек, - сообщает m24.ru. Пьяный водитель сбил в Ленобласти трех пешеходов, погиб ребенок



В пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по Москве уточнили, что авария произошла на внешней стороне 20 км МКАД в начале шестого часа.

На место происшествия прибыли полиция, спасатели и бригады "скорой помощи". Одного пострадавшего эвакуировал медицинский вертолет.

Сейчас на месте ДТП устанавливаются все обстоятельства инцидента. Сотрудники экстренных служб перекрыли три полосы МКАД. В районе ДТП может образоваться пробка.