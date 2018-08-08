На МКАД в районе Бесединского шоссе утром произошло ДТП, есть пострадавшие
8 августа 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сегодня ранним утром крупное дорожно-транспортное происшествие произошло на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе Бесединского шоссе. В результате столкновения трех легковых автомобилей пострадали пятеро человек, - сообщает m24.ru.
В пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по Москве уточнили, что авария произошла на внешней стороне 20 км МКАД в начале шестого часа.
На место происшествия прибыли полиция, спасатели и бригады "скорой помощи". Одного пострадавшего эвакуировал медицинский вертолет.
Сейчас на месте ДТП устанавливаются все обстоятельства инцидента. Сотрудники экстренных служб перекрыли три полосы МКАД. В районе ДТП может образоваться пробка.
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