В Хакасии 30-летняя беременная женщина умерла через час после визита к ней медиков "скорой помощи". По факту смерти беременной женщины следственным отделом по городу Черногорск следственного управления СКР по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Как установило следствие, второго августа утром женщина рассказала своему мужу о боли в области сердца и онемением руки. Мужчина вызвал сотрудников скорой помощи. Бригада приехала по вызову. Осмотрев беременную, медик поставил диагноз: "грудной остеохондроз с корешковым синдромом". Ей рекомендовали обратиться к участковому терапевту. Госпитализацию пациентке не предложили. Какого-либо должного обследования или осмотра женщины не проводилось, несмотря на ее состояние и опасные синдромы возможного заболевания, вопреки риску прерывания беременности.

Послав женщину к терапевту, "скорая" уехала. В этот же день через час женщина скончалась у себя дома. По данным СКР, предварительной причиной смерти беременной женщины является острая сердечная недостаточность. В настоящее время назначено производство судебно-медицинской экспертизы, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.