Актёра Ивана Бортника готовят к операции
7 августа 2018, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]
Актёра театра и кино Ивана Бортника готовят к операции в одном из клиник Москвы. 79-летний артист ранее был госпитализирован в одну из московских больниц. В СМИ появилась информация, что народный артист России Иван Бортник госпитализирован с подозрением на инфаркт.
Этот диагноз не подтвердился, но выяснилось, что у Бортника открылось желудочное кровотечение и перелом шейки бедра.
Актёра прооперируют. Как сообщили ТАСС в Театре на Таганке, состояние артиста стабильное.
Иван Бортник с 1967 года служит в Московском театре на Таганке. Бортник известен по фильмам «Мусульманин» и «Мама, не горюй». В фильме «Место встречи изменить нельзя» он сыграл роль Промокашки.
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