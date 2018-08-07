Актёра Ивана Бортника готовят к операции

Актёра театра и кино Ивана Бортника готовят к операции в одном из клиник Москвы. 79-летний артист ранее был госпитализирован в одну из московских больниц. В СМИ появилась информация, что народный артист России Иван Бортник госпитализирован с подозрением на инфаркт. В Москве госпитализирован народный артист Иван Бортник

Этот диагноз не подтвердился, но выяснилось, что у Бортника открылось желудочное кровотечение и перелом шейки бедра.

Актёра прооперируют. Как сообщили ТАСС в Театре на Таганке, состояние артиста стабильное.

Иван Бортник с 1967 года служит в Московском театре на Таганке. Бортник известен по фильмам «Мусульманин» и «Мама, не горюй». В фильме «Место встречи изменить нельзя» он сыграл роль Промокашки.