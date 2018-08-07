Выкатка ракетоносца Ту-22М3М состоится 16 августа
7 августа 2018, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]
Российские авиастроители покажут ракетоносец-бомбардировщика Ту-22М3М 16 августа. Выкатка дальнего многорежимного ракетоносца-бомбардировщика состоится на Казанском авиастроительном заводе.
Первый полет этого военного самолета, оснащенного тремя крылатыми ракетами Х-32, должен пройти до конца сентября, - сообщает РИА Новости. В этот день планируется передача ракетоносца на этап наземных и летных испытаний.
Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов. До уровня Ту-22М3М планируется модернизировать около 30 самолетов Ту-22М3. В перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал».
Самолеты Ту-22М3 принимали участие в операции на территории Сирии.
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