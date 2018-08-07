Украинские пограничники четыре дня держали сумасшедшую на блок-посту
7 августа 2018, 21:43 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Женщину задержали на пункте пропуска «Майорск». Документов у нее с собой не было. Она понятия не имела какой на календаре год, месяц, день, и сообщила украинским силовикам, что едет в Донецк на работу. В ходе допроса они выяснили, что у гражданки Украины есть на руках справка из психиатрической больницы города Славянск.
Не зная что с ней делать дальше, пограничники оставили женщину на блок-посту. Там она и жила, пока за ней не приехали правозащитники. Они связалась с главным врачом лечебницы. Тот ее вспомнил.
Как оказалось, женщина из психушки была выпущена не так давно. Оценив масштаб трагедии, медик согласился принять пациентку обратно для продолжения лечения.
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