Медики и спасатели 8 км катили по рельсам носилки с парализованной женщиной

В Новгородской области парализовало 67-летнюю жительницу медики деревни Татино. Но доставить ее в больницу в Новгород было не так то просто. "Скорую" вызвал сосед деревенской жительницы, которой стало плохо. Мужчина позвонил в больницу в 12:40. Бригада медиков выехала на помощь женщине.

Но автомобиль "скорой помощи" смог добраться только до деревни Долгово, которая находится в 37 километрах от Новгорода, а оттуда бригаде медиков предстояло пройти по бездорожью ещё четыре километра. Преодолеть это расстояние до деревни Татино не смог и вызванный на подмогу транспорт областного МЧС, - сообщает FlashNord.

Как рассказали в областном Минздраве, женщину нужно было срочно везти в больницу. Медики и спасатели соорудили носилки для передвижения по железнодорожным рельсам. На импровизированных носилках на колесах пациентку катили по рельсам от деревни Татино до деревни Болотной. Там их встретили водители "скорой". Женщина была доставлена в Центральную городскую клиническую больницу в 22:00, ее положли в реанимацию. Состояние пенсионерки оценивается как стабильно тяжелое.

С деревней Татино существует только железнодорожное сообщение. Но два поезда курсируют туда три раза в неделю.