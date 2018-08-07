В Иркутской области было замечено 11 лесных пожаров
7 августа 2018, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, 6 августа на землях лесного фонда в Иркутской области было зарегистрировано 11 новых пожаров. Из них 10 возникли из-за сухих гроз, все в зоне космомониторинга в Катангском районе.
Общая площадь этих возгораний на утро 7 августа была 10 тысяч 715 га.
Как пишет Телеинформ, на данный момент высокий – четвертый класс – пожарной опасности установился в Киренском и Усть-Кутском районах. В Нижнеудинском, Нижнеилимском, Усть-Илимском и Катангском районах зафиксирован третий класс пожароопасности.
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