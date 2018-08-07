В Иркутской области было замечено 11 лесных пожаров

Как сообщают эксперты, 6 августа на землях лесного фонда в Иркутской области было зарегистрировано 11 новых пожаров. Из них 10 возникли из-за сухих гроз, все в зоне космомониторинга в Катангском районе.

Общая площадь этих возгораний на утро 7 августа была 10 тысяч 715 га.



Как пишет Телеинформ, на данный момент высокий – четвертый класс – пожарной опасности установился в Киренском и Усть-Кутском районах. В Нижнеудинском, Нижнеилимском, Усть-Илимском и Катангском районах зафиксирован третий класс пожароопасности.