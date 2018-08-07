Эксперты назвали самые грибные места России
7 августа 2018, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты провели опрос россиян - любителей тихой охоты - и составили рейтинг грибных регионов России.
Больше всего грибов собирают грибники в Карелии, Ленинградской и Владимирской областях.
Самарская область заняла в рейтинге четвертое место, а Краснодарский край и Крым разделили пятое. Немного отстает Волгоградская область.
Грибники называют места, где можно побродить по лесу и набрать грибов и отметили Ивановскую и Новгородскую область, Хабаровский край, Архангельскую область, Республику Коми, Якутию и Башкирию, - сообщает РИА Новости.
Нет в рейтинге Калужской области. Но корреспондент "Аргументов недели" похвалился своей добычей. В лес за грибами ходили два раза. Итог - в первый день нашли 55 белых, во второй - 72.
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