Эксперты назвали самые грибные места России

Эксперты провели опрос россиян - любителей тихой охоты - и составили рейтинг грибных регионов России.

Больше всего грибов собирают грибники в Карелии, Ленинградской и Владимирской областях.

Самарская область заняла в рейтинге четвертое место, а Краснодарский край и Крым разделили пятое. Немного отстает Волгоградская область.

Грибники называют места, где можно побродить по лесу и набрать грибов и отметили Ивановскую и Новгородскую область, Хабаровский край, Архангельскую область, Республику Коми, Якутию и Башкирию, - сообщает РИА Новости.

Нет в рейтинге Калужской области. Но корреспондент "Аргументов недели" похвалился своей добычей. В лес за грибами ходили два раза. Итог - в первый день нашли 55 белых, во второй - 72.