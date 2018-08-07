Украина обстреляла из минометов донецкое село

Шестнадцать мин крупного калибра было выпущено украинскими силовиками по одному из сел, которое находится в Новоазовском районе, это на юге ДНР.

Огонь велся из села Лебединское. Этот населенный пункт находится на подконтрольной вооруженным силам Украины территории. Мины легли в окрестностях села Саханка, одна из самых горячих точек Донецкой народной республики. Наблюдатели зафиксировали 16 выстрелов. Это были мины калибра 120 миллиметров.

Официальной информации о пострадавших пока не сообщается. Как сообщил корреспонденту АН представитель подразделения, которое контролирует село Саханка, информации о том, что кто-то был ранен в результате обстрела не поступало. Местным полковым медикам с просьбой о помощи также никто не звонил.