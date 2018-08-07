В шахте «Волынское» под завалами ищут последнего шахтера

Троих человек спасли «горники» МЧС Донецкой народной республики в шахте «Волынское» в Торезе. Под землей остался еще один шахтер.

Шахтеров завалило накануне. Около двух часов дня на шахте «Волынское» обрушилась кровля. В «лаве», так называется подземный участок шахтерских работ, в это время находились 16 человек. Из них сумели выбраться на поверхность только двенадцать. Четыре шахтера остались под завалом.

На месте тут же были организованы спасательные работы. К восьми вечера вторника спасателям смогли пробить проход на протяжении почти всего участка. Троих пропавших горняков удалось найти. Им повезло, никого не зацепило.

Судьба еще одного шахтера пока не известна. Спасательные работы безостановочно ведутся уже более суток. Они будут продолжаться до тех пор, пока пропавший шахтер не будет найден.