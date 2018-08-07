Эксперты рассказали о нарушениях в московских «Макдоналдс»
7 августа 2018, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]
В 2018 году эксперты обнаружили 107 нарушений технических регламентов и санитарного законодательства, допущенных на территории столичных ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». В общей сложности сумма штрафов уже превысила 5,5 миллионов рублей.
Всего эксперты проверили деятельность 44 ресторанов сети.
В большинстве случаев речь шла о несоответствии пищевых изделий установленным нормам микробиологических показателей. Еще в трех пробах эксперты нашли нарушения физико-химического состава продуктов, как сообщает Ридус.
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