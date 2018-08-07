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Ученые назвали причину повышенной смертности мужчин в России

7 августа 2018, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые назвали причину повышенной смертности мужчин в России
фото: pixabay.com

Ученые давно спорят о том, почему российские мужчины живут, в среднем почти на 10 лет меньше, чем женщины. Ученые из ВШЭ и Минздрава РФ провели совместное исследование и раскрыли главную причину преждевременной смерти российских мужчин - алкоголь, чрезмерное употребление спиртных напитков.

Злоупотребление алкоголем оказалось главной причиной того, что мужчины умирают раньше женщин, не только для россиян, но для мужчин в других странах Восточной Европы.

Новые исследования ученых доказывают, что алкоголь не только разрушает печень и вызывает тяжелую психологическую и физиологическую зависимость, но и способствует развитию таких серьезных заболеваний как рак, диабет. По статистике ВОЗ, алкоголизм и курение ежегодно уносят примерно 3,5 и 5 миллионов жизней, что сопоставимо с числом жертв ДТП и некоторых форм рака.

Табак тоже называют причиной преждевременной смертности. В России средняя продолжительность жизни женщин - 76,7 лет, мужчин - 65,9.

Ученые объясняют этот разрыв не только тем, что представители сильного пола намного больше злоупотребляют наркотиками, спиртным и табаком, но и биологическими различиями в работе организма мужчин и женщин. Продолжительность жизни мужчин ученые еще объясняют и тем, что сильная половина человечества чаще выбирает опасные и вредные виды работ. Статья опубликована в журнале Alcohol and Alcoholism, - сообщает РИА Новости.

Ученые учли в своих выводах статистику по "неофициальному" употреблению спиртного, и разбили его на три категории – вино, пиво и водка. Выявлено, что водка и другие крепкие спиртные напитки стали самым значимым фактором риска для мужчин, живущих в Восточной Европе.

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