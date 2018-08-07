В Москве сокращается количество зон отдыха с купанием
7 августа 2018, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве большими темпами сокращается количество зон отдыха с купанием. В данный момент москвичи и гости столицы могут искупаться только в семи водоёмах.
Важно, что купание запрещено в зоне отдыха «Левобережный», расположенной на севере Москвы, сообщает NEWS.ru
По экспертов, безопасными признаны озеро Чёрное, Большой городской пруд и Школьное озеро в Зеленограде, «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3», расположенные на северо-западе столицы, а также Мещерское и Тропарево на юго-западе.
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