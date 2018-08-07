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В Москве задержаны подозреваемые в избиении французского актера
7 августа 2018, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве полиция задержала трех подозреваемых в избиении звезды фильма "Такси" французского актера Сами Насери. В отношении задержанных собираются возбудить уголовное дело.
В одном из московским баров в Старопименовском переулке в центре столицы произошел конфликт посетителей и Сами Насери. После словесной перепалки оппонент ударил актера по лицу. После избиения Сами Насери угодил в больницу. Судя по тому, что он перенес операцию и лечился в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, у актера были проблемы с глазами. Насери пришел в себя после операции. Он чувствует себя хорошо.
Лечение актера находится под контролем Минздрава России.
Во Франции у актера были проблемы с законом. В 2017 году он переехал в Россию на постоянное место жительства.
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