В Москве задержаны подозреваемые в избиении французского актера

В Москве полиция задержала трех подозреваемых в избиении звезды фильма "Такси" французского актера Сами Насери. В отношении задержанных собираются возбудить уголовное дело.

В одном из московским баров в Старопименовском переулке в центре столицы произошел конфликт посетителей и Сами Насери. После словесной перепалки оппонент ударил актера по лицу. После избиения Сами Насери угодил в больницу. Судя по тому, что он перенес операцию и лечился в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, у актера были проблемы с глазами. Насери пришел в себя после операции. Он чувствует себя хорошо.

Лечение актера находится под контролем Минздрава России.

Во Франции у актера были проблемы с законом. В 2017 году он переехал в Россию на постоянное место жительства.