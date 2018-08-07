Медиаменеджер Тина Канделаки рассказала об итогах Чемпионата мира по футболу — 2018, который прошел в 11 российских городах. По мнению Канделаки, прошедший в России мундиаль стал лакмусовой бумажкой для россиян, которые продемонстрировали свои лучшие и худшие качества. Ей уже незачем изображать патриотизм и заботу о спорте, Садальский о Канделаки

Она отметила, что многие россияне считают, что Россия не футбольная страна, и этот вид спорта нам не нужен. По словам Канделаки, россияне обсуждают огромные зарплаты футболистов, которые и играть-то не умеют.

"Постоянный негативный бубнеж разъедает как ржа", - написала Тина Канделаки в авторской колонке Forbes. "Команда сильно выступила в группе, показала качественную игру и смогла достичь выдающегося результата", - подчеркнула она и отметила, что успех российской сборной стал главным откровением ЧМ-2018 для российских болельщиков и большинства экспертов.

Канделаки пишет, что "никто не принуждал россиян выходить на улицы и улыбаться болельщикам и туристам". "Это все мы сами, от сердца. Мы соскучились по праздникам и международному признанию", – написала медиаменеджер. Телеведущая подчеркнула, что ЧМ -2018 помог развеять стереотипы о футболе, а россияне сделали первый шаг, чтобы научиться верить в свои, научились радоваться чужим победам, понимая, что спорт – это шоу, а не борьба.

В дни мундиаля актер и блогер Станислав Садальский написал, что Тина Канделаки находится в Лондоне.