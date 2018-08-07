На Донбассе украинские военные убили медиков

Два медработника и водитель санитарного «Урала» погибли в результате обстрела грузовика в районе поселка Набережное. Это в Новоазовском районе Донецкой народной республики.

Врачи мчались на помощь местной жительнице. Она обратилась в скорую помощь с болями в сердце. Набережное находится в прифронтовой зоне, поэтому гражданская больница обратилась к медикам подразделения, удерживающего позиции в этом районе. Как правило, те всегда идут на помощь в подобных случаях.

В сторону поселка выдвинулся санитарный Урал с двумя женщинами-медиками. Когда грузовик подъезжал к поселку, украинские военные выстрелили по нему из ПТУР.

«На подъезде к поселку по санитарному автомобилю с позиций 93-й бригады ВСУ был произведен выстрел противотанковой управляемой ракетой. В результате находящиеся в автомобиле водитель и медики погибли», — сообщил АН начальник пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.