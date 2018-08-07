"Булгаковский дом": Кот Бегемот немного в стрессе после хищения

Директор театра-музея Николай Голубев сообщил, что кот Бегемот все ещё находится в стрессе после похищения. После случившегося животное перестали выпускать на улицу.

«Кота осмотрела зоопсихолог, сказала, что с ним все хорошо. Единственное, он до сих немножко в стрессе», - сказал Голубев. Он также сообщил, что зоопсихолог взяла над котом шефство и порекомендовала чаще его гладить, передаёт ТАСС. «Она прописала купить ему какие-то травки, это мы уже сделали. Также попросила, чтобы ему больше уделяли внимания, чаще гладили», - передал директор театра-музея.

Кот Бегемот работает в музее уже 14 лет. 1 августа неизвестная женщина похитила кота по кличке Бегемот из «Булгаковского дома». В этот же день сотрудники полиции обнаружили животное у Театра Моссовета.