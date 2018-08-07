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«Челябэнерго» обезопасили школьников и бобров
7 августа 2018, 14:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Эксперты обеспечили надежное электроснабжение школы села Нижнеусцелемово в Уйском районе Южного Урала. Здесь порядка 800 метров линии электропередачи протянулись вдоль речки, которую облюбовали бобры. Они подтачивали стволы деревьев и часто роняли на провода 10 кВ.
Энергетики расчистили охранную зону линии от молодой поросли за неделю, для чего подключили сельчан к питанию от дизельного генератора. Все работы выполнены оперативно в течение недели с соблюдением всех экологических норм, окружающая среда и животные не пострадали.
Руководитель сельской школы Таисия Устилемова от всей души поблагодарила энергетиков за заботу о детях и животных, которым теперь не угрожают электротравмы.
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