«Челябэнерго» обезопасили школьников и бобров

Эксперты обеспечили надежное электроснабжение школы села Нижнеусцелемово в Уйском районе Южного Урала. Здесь порядка 800 метров линии электропередачи протянулись вдоль речки, которую облюбовали бобры. Они подтачивали стволы деревьев и часто роняли на провода 10 кВ.

Энергетики расчистили охранную зону линии от молодой поросли за неделю, для чего подключили сельчан к питанию от дизельного генератора. Все работы выполнены оперативно в течение недели с соблюдением всех экологических норм, окружающая среда и животные не пострадали.

Руководитель сельской школы Таисия Устилемова от всей души поблагодарила энергетиков за заботу о детях и животных, которым теперь не угрожают электротравмы.