В Подмосковье была замечена редкая бабочка аполлон

В 2018 году в Московской области в больших количествах появились бабочки, которых ученые не видели более десяти и даже более 40 лет, – капустница, траурница, аполлон и некоторые другие. Как считают эксперты, это естественные колебания численности видов.

В этом году некоторые виды заметно увеличили свою численность, а другие вновь появились спустя многие годы отсутствия, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Напоминаем, что впервые за более чем 40 лет на юге и востоке Московской области появился аполлон – крупная бабочка, занесенная в Красные книги РФ и многих областей, включая Московскую, а также в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС).