В Подмосковье 11 августа откроют сезон охоты

Сезон охоты на пернатую дичь в Подмосковье будет открыт одиннадцатого августа и завершится пятнадцатого ноября. Разрешения на охоту выдают в охотничьих хозяйствах.

Как заметили эксперты, летне-осенний сезон – самый массовый. В первые выходные на охоту выходят более пятидесяти тысяч человек.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано около двухсот тысяч охотников. Еще больше охотников-москвичей, многие из которых также охотятся на территории Подмосковья, сообщает сайт Подмосковье сегодня.