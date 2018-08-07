Ученые: Земля через 30 лет превратится в «большую теплицу»
7 августа 2018, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]
Учёные Стокгольмского университета (Швеция) полагают, что к середине 21-го века средняя температура на планете увеличится на 4—5 градусов и превратит Землю в «большую теплицу».
Эксперты предупреждают, что мер, которые предусмотрены Парижским соглашением по климату, не достаточно для предотвращения таких плачевных последствий, как сообщает НСН.
Также исследователи предупреждают, что современные темпы сокращения выбросов углерода слишком низкие, и призывают срочно предпринять дополнительные меры.
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