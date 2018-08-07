На симферопольских заправках снижаются цены на бензин

Цены на бензин снизились на симферопольских заправках. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым, пишут "Аргументы недели-Крым".

В ведомстве отметили, что по итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов по Симферополю по состоянию на 6 августа 2018 года наблюдается снижение цен.

Так, цены на бензин марки АИ-92 снизились на 0,15%, на бензин марки АИ-95 и АИ-95 премиум – на 0,39%, марки АИ-98 – на 0,20%. Цены на дизельное топливо снизились на 0,15%», – говорится в сообщении.

Цена на бензин марки АИ-92 варьируется от 46,27 до 46,30 рубля за литр, на АИ-95 и АИ-95 премиум от 47,77 до 49,40 рубля за литр, на АИ-98 от 54,77 до 55,70 рубля, на дизельное топливо от 47,77 до 48,20 рубля.