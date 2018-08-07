Россияне смогут получать посылки на почте без паспорта

Россияне скоро смогут забирать посылки и заказные письма без предоставления паспорта и заполненных извещений. Как говорят эксперты, это касается всех отправлений, которые не требуют оплаты.

Однако, чтобы воспользоваться такой услугой, гражданам необходимо завести электронную подпись, заполнив регистрационную форму в почтовом отделении или на их сайте.

После чего на номер телефона клиента придет SMS или Push-уведомление с кодом подтверждения, который он сообщит оператору, пишет НСН.