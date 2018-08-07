Россияне смогут получать посылки на почте без паспорта
7 августа 2018, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне скоро смогут забирать посылки и заказные письма без предоставления паспорта и заполненных извещений. Как говорят эксперты, это касается всех отправлений, которые не требуют оплаты.
Однако, чтобы воспользоваться такой услугой, гражданам необходимо завести электронную подпись, заполнив регистрационную форму в почтовом отделении или на их сайте.
После чего на номер телефона клиента придет SMS или Push-уведомление с кодом подтверждения, который он сообщит оператору, пишет НСН.
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