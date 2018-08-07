Проблемы бюджета шерифа не волнуют

На этой неделе, 9 августа, может быть поставлена точка в противостоянии Банка России и банка «Югра». В этот день столичный арбитраж рассмотрит иск регулятора о признании кредитной организации банкротом.

По мнению экспертов, если ЦБ одержит победу, государственному бюджету будет нанесён серьёзный ущерб, а превышенцы «Югры», все последние месяцы добивавшиеся у ведомства Эльвиры Набиуллиной компенсации депозитов, останутся без денег.

Судебное противостояние ЦБ и «Югры» длится без малого год. Регулятор обратился в арбитраж с иском о банкротстве банка ещё 14 августа прошлого года и с тех пор не оставляет попыток добиться признания его несостоятельным.В свою очередь, финансисты стараются доказать, что истец, атаковав банк, действует, скорее, как рейдер, чем как институт банковского надзора.

Заодно они продолжают настаивать на том, что способны самостоятельно санировать свой бизнес. Акционеры «Югры» неоднократно предоставляли в ЦБ планы спасения кредитной организации собственными силами. Однако, регулятор отказался вести диалог, по всей видимости, не желая заботиться о сохранении денег налогоплательщиков в бюджете страны.

К слову, сторонние наблюдатели тоже говорят о странной активности регулятора и серьёзном ущербе, который он наносит бюджету.

По оценке известного экономиста Сергея Глазьева, «безрассудные действия» ЦБ уже стоили нашей стране 23 трлн. рублей – в этой сумме эксперт учёл все следствия политики, проводимой Набиуллиной. Что касается конкретно ликвидации банков, то одно только дело «Югры» могло стоить государству 170 млрд. рублей – такие подсчёты озвучивались Генпрокуратурой летом прошлого года.

Теперь – о любопытном. К примеру, что у ЦБ, заявившем претензии к банку, отсутствовали какие-либо основания для отзыва у него лицензии.Более того, регулятор изначально решил не отзывать у «Югры» лицензию и заняться оздоровлением структуры, что зафиксировано в протоколе заседания комитета банковского надзора.«У ЦБ нет и не было оснований ни для ввода временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов, ни для отзыва лицензии, ни для инициирования дела о банкротстве банка „Югра“», - констатирует адвокат финансовой организации Антон Александров. О том же говорит и член научно-консультативного совета при Верховном суде Светлана Карелина. По мнению правоведа, для отзыва лицензии необходимо одновременно неисполнение предписаний регулятора и несоблюдение законов, если жебанк послушен, это «не может служить основанием для отзыва лицензии».

Также достоянием общественности стало то, что введённая в «Югру» временная администрация способствовала снижению капитала финансовой организации и возникновения в нём дыры. Причём необходимые для этого документы были проведены задним числом, как следует из показаний главного бухгалтера «Югры» Ольги Ириневич. Разве не удивителен этот размах, который буквально на голом месте формирует убытки, покрываемые впоследствии за счёт налогоплательщиков?

Ещё можно вспомнить слова бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева, в начале этого года подробно рассказавшего журналистам о манёврах регулятора. В частности, последний неоднократно предъявлял «Югре» требования о доначислении многомиллиардных резервов, однажды предоставив финансистам на это меньше суток.

Тем не менее, арбитраж до сих пор продолжает строить свои выводы, исходя исключительно из позиции регулятора и не принимая доводы другой стороны процесса. Под удар ставятся не только интересы вкладчиков, но и бюджетные средства государства, которые можно было бы пустить на более насущные нужды страны, например, на пенсионную реформу.

Но, похоже, что никто, кроме арбитража, не в состоянии повлиять на исход дела. Так, Генпрокуратура не имеет полномочий проверять деятельность ЦБ и говорит об этом вполне открыто. «У меня на столе есть ответы прокуратуры, где они так и пишут: "Мы не можем проверять Центральный банк с точки зрения исполнения им законодательства РФ в сфере его компетенции"», - рассказывает депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

Бессилен и парламент, который не может добиться от Центробанка конкретных ответов на вопросы по «Югре». По большому счёту, регулятор неподконтролен ни одной государственной инстанции, что даёт основания профессору МГИМО Валентину Катасонову называть ЦБ «государством вне государства».

Соответственно, чиновники Банка России тоже находятся вне правового поля и не несут ответственность за собственные действия или заявления. Например, регулятор не смог доказать многочисленные обвинения в адрес «Югры», однако избежал наказания за то, что принято называть клеветой.

Таким образом, возникает вопрос: неужели наше государство бессильно остановить исчезновение из государственной казны многих миллиардов? Ведь если план спасения «Югры» есть, и бывшие владельцы банка готовы его оздоровить собственными силами, зачем тратить бюджетные деньги?

Между тем, разбирательство ЦБ с «Югрой» стало поистине беспрецедентным. Именно это слово использует Валентин Катасонов, рассуждая о резонансном процессе. «Видно, что Центральный банк, конечно, нарушал многие положения российского законодательства», - считает эксперт. В самой «Югре» уверены, что борьба с регулятором способна принести пользу оставшимся участникам рынка, поскольку она вскрыла механизмы, которые ЦБ использует против участников финансовой отрасли. Есть надежда, что теперь он воздержится от их применения, полагают в банке.

Противостояние «Югры» и ЦБ продолжает оставаться в фокусе общественности и экспертов. Этой весной уже состоялось два круглых стола, посвящённых процессу. Участники обоих встали на сторону банка, посчитав, что чиновники потенциально могут быть привлечены к уголовной ответственности, как минимум, за злоупотребление полномочиями, и констатировав угрозу, которую представляет ЦБ для экономики России в целом.

К слову, ранее официальный представитель «Югры» Анатолий Верещагин прямо заявил, что ЦБ совершил «преступление, причем не только против акционеров банка, но и против вкладчиков». «К сожалению, некоторые из них не получили свои деньги и неизвестно, получат ли», - подчеркнул Верещагин.

Примет ли суд во внимание эту позицию, станет известно совсем скоро, на определяющем судьбу «Югры» и её вкладчиков арбитражном заседании. Тогда же общественность и поймёт, насколько отечественная Фемида готова допустить растрату бюджета нашей страны на непрозрачную «ликвидацию» очередного банка. Как уже было сказано, его акционеры собирались инвестировать в её спасение. Не исключено, теперь расходы на ликвидацию коммерческой структуры будет возложена на налогоплательщиков.