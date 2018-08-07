Какое лето было самым жарким

Это лето в Центральной России, по праву, можно назвать засушливым и жарким.

Прошедший июль попал в топ-25 самых жарких месяцев в Москве за последние 139 лет. Пока самым жарким его днём стало 28 июля, когда температура воздуха поднялась до отметки +32 градуса. Однако абсолютный температурный максимум для Москвы - это +38,2 °C (29 июля 2010 года), предыдущий рекорд (+36,8 °C) был отмечен 7 августа 1920 года.

До 2010 года температура +38 градусов для Москвы считалась практически недостижимой. В то лето самыми жаркими месяцами стали июнь и июль. Столбики термометров в Подмосковье поднимались до 40 градусов в тени. За весь летний период рекорды высокой температуры были побиты 4 раза. 2010 год оказался аномально жарким по всей России, самая высокая температура воздуха была в Калмыкии - +45,4° C, эта температура на сегодня и является рекордно высокой.

Схожая ситуация уже возникала в 1972 году, когда часть России страдала не только от аномальной жары, но и от жесточайшей засухи. Но, если в 1972 году отличие среднемесячной температуры составило 4 градуса, то в 2010 году оно достигло 7,7 градусов.

Синоптики не исключают, что после нескольких относительно прохладных дней опять наступит удушающий зной. Специалисты рекомендуют в такую погоду избегать перегрева на солнце, использовать одежду только светлых тонов и не выходить на улицу без головного убора, чтобы не получить тепловой удар. Также необходимо пить как можно больше жидкости.

Долгосрочная тенденция к повышению температуры на планете сопровождается ростом числа опасных природных явлений. Среди них — мощные ураганы в Карибском бассейне и Атлантике, разрушительныемуссонные наводнения, а также засуха в Восточной Африке. Видимо, в ближайшем будущем природа преподнесет нам еще немало сюрпризов.