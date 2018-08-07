В Москве попрощались с убитым в ЦАР журналистом Кириллом Радченко

Во вторник в Москве попрощались с журналистом и кинооператором Кириллом Радченко, который 31 июля погиб в Центральноафриканской республике. Церемония состоялась в Царицынском судебно-медицинском морге.

Прощание, как уточняется сегодня, было проведено в закрытом режиме. Согласно последней информации источника, близкого к семье Радченко, российского журналиста впоследствии похоронят на Булатниковском кладбище в Московской области, передает ТАСС.

Отметим, что Кирилл Радченко в течение своей карьеры работал оператором, ассистентом фотографа, киномехаником. С 2016 года он сотрудничал с агентством Anna-News, а также выполнял задания на территории Сирии и Украины.