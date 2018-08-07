В московском метро начал курсировать тематический поезд «ЦСКА»
7 августа 2018, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]
На Замоскворецкой линии московского метро начал курсировать тематический поезд «ЦСКА». На данный момент, это первый поезд метро, который посвящен спортивному клубу.
Запуск тематического поезда был приурочен к 95-й годовщине со дня основания Центрального спортивного Клуба Армии. Вагоны поезда рассказывают пассажирам о победах клуба «красно-синих» в баскетболе, хоккее и футболе, а также о Всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия», зародившемся в ЦСКА, сообщает «Экономика Сегодня».
По словам источника, в ближайшее время появится еще один тематический поезд, однако информация пока держится в секрете.
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