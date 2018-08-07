В московском метро начал курсировать тематический поезд «ЦСКА»

На Замоскворецкой линии московского метро начал курсировать тематический поезд «ЦСКА». На данный момент, это первый поезд метро, который посвящен спортивному клубу.

Запуск тематического поезда был приурочен к 95-й годовщине со дня основания Центрального спортивного Клуба Армии. Вагоны поезда рассказывают пассажирам о победах клуба «красно-синих» в баскетболе, хоккее и футболе, а также о Всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия», зародившемся в ЦСКА, сообщает «Экономика Сегодня».

По словам источника, в ближайшее время появится еще один тематический поезд, однако информация пока держится в секрете.