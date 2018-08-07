В Москве госпитализирован народный артист Иван Бортник

Советский и российский актёр театра и кино Иван Бортник был госпитализирован в одну из московских больниц с подозрением на инфаркт. По предварительным данным, диагноз пока не подтвердился.

Позже выяснилось, что у 79-летнего артиста обнаружили желудочное кровотечение и перелом шейки бедра. По информации «Пятого канала», причина травмы не уточнена. Ивану Сергеевичу предстоит долгая реабилитация.

Иван Бортник – народный артист Российской Федерации. С 1967 года артист служит в московском Театре на Таганке. Известен по таким фильмам, как «Место встречи изменить нельзя», «Мама, не горюй!», «Мусульманин», «Зеркало для героя» и др.