В Москве госпитализирован народный артист Иван Бортник
7 августа 2018, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Советский и российский актёр театра и кино Иван Бортник был госпитализирован в одну из московских больниц с подозрением на инфаркт. По предварительным данным, диагноз пока не подтвердился.
Позже выяснилось, что у 79-летнего артиста обнаружили желудочное кровотечение и перелом шейки бедра. По информации «Пятого канала», причина травмы не уточнена. Ивану Сергеевичу предстоит долгая реабилитация.
Иван Бортник – народный артист Российской Федерации. С 1967 года артист служит в московском Театре на Таганке. Известен по таким фильмам, как «Место встречи изменить нельзя», «Мама, не горюй!», «Мусульманин», «Зеркало для героя» и др.
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