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Опрос: большинство граждан РФ намерены работать после выхода на пенсию
7 августа 2018, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]
Среди граждан Российской Федерации был проведен опрос, результаты которого показали, что россияне намерены работать и после выхода на пенсию. 54 процента опрошенных сообщили, что не будут сидеть дома.
Согласно последним данным опроса Фонда "Общественное мнение", 19 процентов респондентов заявили, что не будут работать после достижения пенсионного возраста. Кроме того, 23 процента граждан испытали трудности при ответе на данный вопрос.
2 процента опрошенных сообщили, что уже находятся на пенсии и не работают, а еще 1 процент респондентов отметил, что просто вышли на пенсию, не уточнив, чем занимаются.
Данный опрос проводился в 53 российских регионах. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек, уточняет РИА "Новости".
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