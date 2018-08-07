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Травим, дорого, и не хотим платить налоги
7 августа 2018, 10:07 [«Аргументы Недели», Николай ТОНОРОВ ]
В редакцию «АН» пришло интересное письмо, которое совершенно по другому заставило нас посмотреть на деятельность в России ООО «Империал Тобакко Волга».
Напомним, что табачная фабрика ООО «Империал Тобакко Волга» в Волгограде входит в состав Imperial Brands plc, компании, зарегистрированной в Англии и Уэльсе. Этот международный конгломерат - четвёртый в табачном бизнесе в мире по величине. Штаб-квартира Imperial Tobacco расположена в Бристоле, Великобритания, номер компании – 3236483. На российском рынке компания производит и реализует международные сигаретные бренды Davidoff, West, Style, P&S, а также ведущую локальную марку «Максим». В Imperial Tobacco в России работают более 1 700 сотрудников.
Итак, по роду деятельности компания из Великобритании занимается тем, что, по большому счёту, травит россиян в угоду её английских владельцев.
Но этого им мало. Надо травить и при этом получать максимальный доход! Собственно, всё по классикам, ну вы помните, что нет такого преступления, на которое не рискнул бы капиталист, если на горизонте замаячит прибыль.
Если верить полученному нами письму, а не верить, оснований у нас нет совершенно, то, получается, что табачная фабрика ООО «Империал Тобакко Волга» просит ведущие государственные учреждения России в сфере законодательства и правоведения пояснить - а что нам будет, если мы не будем платить налоги? А если мы сделаем так, нас не накажут? Ну и так далее на нескольких листах. Это если коротко, и не вдаваясь в дерби Налогового Кодекса РФ.
«АН» планирует посвятить этому вопиющему факту отдельное полноценное расследование.
Продолжение следует.
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