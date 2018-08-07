За 10 лет число заключенных браков в России сократилось на 17%

Сегодня стало известно, что за минувшие десять лет количество браков, заключенных в России, сократилось на 16,9 процента. За минувший год в ЗАГСах состоялись 1 049 735 официальных росписей.

Госдума отказалась приравнять сожительство к официальному браку

Согласно последней информации, в 2007 году этот показатель достигал 1 262 500 браков, передает утром во вторник, 7 августа, RT.

За первые шесть месяцев текущего года количество зарегистрированных браков по сравнению с этим же периодом прошлого года снизилось на 7,2 процента.

Интересно, что в общей сложности за 2017 год в Москве поженились 90 тысяч пар – этот показатель на 4 тысячи превышает уровень 2016 года.