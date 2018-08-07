Минздрав РФ назвал регионы, в которых живут самые здоровые дети

В Минздраве РФ рассказали, в каких регионах страны проживают самые здоровые дети. Кроме того, результаты исследования показали, где зафиксировано наибольшее количество болезней среди несовершеннолетних.

Специалисты подсчитали долю смертей от связанных с питанием заболеваний

Согласно данным ведомства, в прошлом году регионом с самыми здоровыми детьми до 14 лет стала Чечня, где на 100 тысяч детского населения было выявлено 62 969,7 заболеваний, передает RT. Далее в рейтинге следует Кабардино-Балкария с показателем 115 723,7, Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7), а также Бурятия (141 168,6).

Максимальное число болезней среди несовершеннолетних было зафиксировано в Ненецком АО, где показатель достиг 352 120, Чукотском автономном округе (349 436,5), Карелии (337 077,2), Республике Коми (335 574), а также Архангельской области (333 831,2).