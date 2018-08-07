Фархаду Ахмедову придется заплатить полмиллиарда фунтов бывшей жене?

О громкой и скандальной эпопее с разводом миллиардера Фархада Ахмедова и Татьяны Сороки многократно сообщала пресса всего мира, в том числе и наше издание. И о присуждении британским судом выплат, в размере около полумиллиарда фунтов, которые олигарх должен быть выплатить своей экс-супруге, и об арестованной в счет этого долга в Дубае яхте «Луна».



Сам Ахмедов не признавал этот иск в том числе и потому, что утверждал: развод произошел ещё в Москве в 2000 году и иск его бывшей благоверной в Лондонский суд в 2017 году о расторжении брака и выплате соответствующих компенсаций не может быть законным. И многие в это верили. Однако, слова это слова, а нужны доказательства.

Именно поэтому представители Ахмедова подали иск в Зюзинский районный суд города Москвы с требованием о восстановлении утраченного производства. По утверждению стороны Ахмедова брак был расторгнут Зюзинским судом ещё в августе 2000 года.

Но по закону дела подобного рода хранятся не более пяти лет. И согласно главы 38 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) следует, что восстановление утраченного судебного производства представляет собой особую процессуальную деятельность суда и лиц, участвующих в деле, направленную на восстановление информации, содержащейся в документах утраченного судебного производства. Поэтому и не выдается повторный экземпляр утраченного документа, а выносится новый судебный акт .

И самое главное, по таким делам суд не применяет нормы материального права. Идет установление самого факта вынесения решения по существу спора или определения о прекращении производства по делу. И при недостаточности собранных материалов для точного восстановления судебного постановления в соответствии с ч. 1 ст. 318 ГПК РФ суд определением прекращает производство по делу о восстановлении судебного производства.

Так вот, сторона Фархада Ахмедова предоставила в Зюзинский суд ксерокопию о расторжении брака между Ахмедовым и Сорокой в августе 2000 года. Но дело в том, что эта ксерокопия, цитируем «была сделана с копии и не имеет надлежащего удостоверения , свидетельствующего о правильности составленной копии документа».

Кроме того, согласно копии актовой записи в 2000 году за соотвествующим номером разводились не Ахмедовы, а совсем другие люди ( Зоя и Вазир Ахмед – «АН»)

Поэтому факт расторжения брака в августе 2000 года стороной Ахмедова не доказан и Зюзинский районный суд Москвы своим определением от 4 июля 2018 года «прекратил производство по гражданскому делу по иску Ахмедова Фархада Темур оглы о восстановлении утраченного производства».

Остается непонятным, это была попытка сознательного подлога документа со стороны олигарха или обычная безалаберность? В любом случае, непонятно, на что был расчет? Ведь, наверняка, юриста у такого человека – грамотные и квалифицированные. Почему они не учли все тонкости законодательства? Или рассчитывали на громкое имя и возможности Ахмедова?

Так или иначе, но на данный момент официально признано, что Ахмедов разводился со своей бывшей женой только в 2017 году, в Лондоне. А значит, сейчас решение британского правосудия является верным.

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