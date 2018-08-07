В России скоро ужесточат процедуру получения водительских прав

В скором времени в России может быть ужесточена процедура получения водительского удостоверения. Согласно последней информации, уже через шесть месяцев экзамен будет сдать значительно сложнее.

Кроме того, сами права нового образца будут стоить дороже. Для тех граждан, которые намерены оформить документ в виде пластиковой карточки, сумма составит 2 тысячи рублей. Те же, кто планирует получить удостоверение с чипом, должны будут заплатить 3 тысячи, передает kp.ru. Данная сумма обусловлена тем, что в вышеуказанном чипе буде содержаться информация о владельце прав.

Известно также, что на удостоверении будет находиться особый идентификационный код, который нельзя рассмотреть без особого оборудования. У сотрудников ГИБДД будут при себе специальные устройства, которые смогут считывать данные с УВ, уточняет газета "Известия".

Отмечается, что экзамен по вождению станет жестче – обычная учебная площадка будет заменена на поездку в условиях реального дорожного движения.