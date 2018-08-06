//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- У Ирины Шейк разглядели округлившийся живот
- Отец Ани Лорак защищает дочь после скандала с предполагаемой изменой ее мужа
- Юрий Лоза высказался о разводе Петросяна и Степаненко
- СМИ: Степаненко наотрез отказалась от "огромной квартиры" Петросяна
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В ДНР могут отменить выборы
6 августа 2018, 21:47 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Общественное движение «Донецкая Республика» выступила с предложением продлить срок полномочий главы республики Александра Захарченко. Заявление опубликовало «Донецкое агентство новостей».
Заявление прозвучало в ходе разворачивающейся кампании плебисцита. Официальный Донецк готовится к выборам главы республики, они должны состояться уже этой осенью. Предыдущее главное голосование в Донецкой народной республике состоялось в 2014 году. Тогда Александр Захарченко был избран сроком на четыре года. В конце прошлого года полномочия главы республики и депутатов были продлены до пяти лет.
Нынешнее лето в донецкой политике стало жарким. Выборы внесли определенную сумятицу и брожения умов в местные телеграмм-каналы. Там строятся прогнозы, анализируется сложившаяся ситуация. Все заканчивается сетованиями на отсутствие реальной политической конкуренции. Внезапно прозвучавшее заявление общественников «Донецкой республики» прозвучало как гром среди ясного неба.
«Мы выступаем с инициативой о продлении срока действия полномочий Главы и депутатов Народного Совета для того, чтобы дать им время реализовать намеченные цели», — говорится в сообщение «Донецкой республики».
С учетом достаточно сложной обстановки в республике продление полномочий главы ДНР выглядит разумным. Игры в плебисцит целесообразны в уже прочно вставших на ноги государствах. Политическая реклама основных конкурентов Александра Захарченко, по мнению неангажированных местных аналитиков, выглядит малоубедительно. В лозунгах отмечаются намерения борьбы «за реальную субъективность ДНР в рамках российского политического пространства».
«Реальную субъективность» в России пока сумели получить только Крым и Севастополь. Максимум на что может рассчитывать Донецкая народная республика — аналог статуса Приднестровья.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
В Совфеде высказались о возможности прекращения ж/д сообщения Украины с Россией
//Новости Гнездо.ру
//Политика
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
СМИ: Степаненко наотрез отказалась от "огромной квартиры" Петросяна
//Наука
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
ЦБ составил список угроз для банков, работающих с биометрическими данными
//В мире
Роухани не видит никакого смысла в дальнейших переговорах с Трампом
//Наука
//Новости СМИ2
//В мире
Посольство РФ не получало от Британии запросов по экстрадиции
Дело сестер, убивших своего отца, передали в центральный аппарат СК
//live
//Новости Redtram
//Спорт
Спортсмены Израиля выступили против запрета на проведение соревнований в субботу
//Общество
Минтранс рекомендует ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг
//В мире
Трамп сообщил, что открыт для новой масштабной сделки с властями Ирана
//В мире
СМИ: Британия направит РФ запрос о выдаче двух подозреваемых по делу в Солсбери
//Политика
Американский сенатор, посетивший Россию, остался доволен своим визитом
//Общество
//Политика
//В мире
МИД Украины сообщил, сколько украинцев находятся в заключении по всему миру
//В мире
//Спорт
Ольга Забелинская отказалась выступать за сборную России, выбрала Узбекистан
//Культура