В ДНР могут отменить выборы

Общественное движение «Донецкая Республика» выступила с предложением продлить срок полномочий главы республики Александра Захарченко. Заявление опубликовало «Донецкое агентство новостей».

Заявление прозвучало в ходе разворачивающейся кампании плебисцита. Официальный Донецк готовится к выборам главы республики, они должны состояться уже этой осенью. Предыдущее главное голосование в Донецкой народной республике состоялось в 2014 году. Тогда Александр Захарченко был избран сроком на четыре года. В конце прошлого года полномочия главы республики и депутатов были продлены до пяти лет.

Нынешнее лето в донецкой политике стало жарким. Выборы внесли определенную сумятицу и брожения умов в местные телеграмм-каналы. Там строятся прогнозы, анализируется сложившаяся ситуация. Все заканчивается сетованиями на отсутствие реальной политической конкуренции. Внезапно прозвучавшее заявление общественников «Донецкой республики» прозвучало как гром среди ясного неба.

«Мы выступаем с инициативой о продлении срока действия полномочий Главы и депутатов Народного Совета для того, чтобы дать им время реализовать намеченные цели», — говорится в сообщение «Донецкой республики».

С учетом достаточно сложной обстановки в республике продление полномочий главы ДНР выглядит разумным. Игры в плебисцит целесообразны в уже прочно вставших на ноги государствах. Политическая реклама основных конкурентов Александра Захарченко, по мнению неангажированных местных аналитиков, выглядит малоубедительно. В лозунгах отмечаются намерения борьбы «за реальную субъективность ДНР в рамках российского политического пространства».

«Реальную субъективность» в России пока сумели получить только Крым и Севастополь. Максимум на что может рассчитывать Донецкая народная республика — аналог статуса Приднестровья.