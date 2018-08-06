ЦБ составил список угроз для банков, работающих с биометрическими данными

ЦБ РФ составил список угроз, с которыми банки страны могут столкнуться в процессе работы с биометрическими данными граждан. Указание об этом уже опубликовано на официальном сайте регулятора.

Согласно последней информации, среди угроз значатся нарушения целостности биометрических данных клиентов, их доступности, а также конфиденциальности.

В сообщении Банка России уточняется, что кредитные организации должны обязательно учитывать данные критерии в ходе открытия счетов и вкладов, перевода средств, выдачи кредитов и оказания прочих услуг. Это позволит обезопасить их от незаконных действий.