ОНК: в Петербурге заключенные объявляют голодовки

Активисты из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) направили ФСИН доклад о собранных ими свидетельствах пыток в исправительных учреждениях и колониях Санкт-Петербурга.

В конце июля 2018 года члены ОНК Екатерина Косаревская, Яна Теплицкая и Роман Ширшов провели мониторинг местных колоний и СИЗО. Выводы оказались весьма нелицеприятными.

Условия заключенных и подозреваемых зачастую крайне тяжелы: их бьют и пытают, они испытывают угрозу со стороны сокамерников и сотрудников исправительных учреждений, говорится в докладе правозащитников, выдержки из которого публикует "Команда 29".

Сообщается, что условия содержания в СИЗО и колониях частично обусловлены недостатком денег на ремонт, переполненностью изоляторов и длительным этапированием. Правозащитное объединение приводит многочисленные примеры жалоб заключенных и жестоких избиений, нередко заканчивающихся летальным исходом.

В докладе рассказывается о 13 случаях пыток и избиений в местах лишения свободы Санкт-Петербурга, пишет газета Коммерсантъ. И, как отмечается в сообщении правозащитников, это "лишь небольшая часть происходящего". Много информации о пытках поступает анонимно, отмечают члены ОНК.

В качестве знаков протеста заключенным приходится объявлять голодовки, а во избежание дальнейших издевательств некоторые из них даже умышленно наносят себе увечья.

Отметим, помимо итогов проверки, авторы также направили в петербургское ГУФСИН свои предложения: расследовать пытки, предоставить видеозаписи из мест лишения свободы и включить их в состав комиссии.