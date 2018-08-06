Ученые выяснили, когда появились первые вулканы
6 августа 2018, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые опубликовали исследование, в котором определили, когда в Солнечной системе впервые появились вулканы. За основу исследования они взяли данные о метеорите из Мавритании, который обнаружили в 2016 году.
С помощью этого метеорита исследователи узнали то, что первые вулканы Солнечной системы начали свою жизнь уже 4564 миллиона лет назад, в первые три миллиона лет жизни нашей планетной семьи.
Ученые считают то, что планеты-гиганты, такие, как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, появились и за короткое время достигли больших размеров. Случилось это в первые десять миллионов лет жизни Солнца, пока газ и пыль протопланетного диска не попали в открытый космос солнечным ветром и ультрафиолетовыми лучами, как пишет Ридус.
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