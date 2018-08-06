В Иркутской областной инфекционной больнице до конца 2018 года завершат ремонт

В 2018 году в бюджете региона предусмотрено 50,6 млн рублей на выборочный капитальный ремонт профилированного корпуса. Корпус оборудуют медицинским газоснабжением, обустроят проезды и пандусы для машин скорой помощи, в здании смонтируют систему безопасности.

Ко 2 августа в больнице были выполнены ремонт кровли, инженерных сетей: электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение, вентиляция. Также проведены отделочные работы. В настоящее время проходят работы по газоснабжению, замене оконных заполнений, устройству шлюзов на втором этаже, пандуса для подъезда скорой медицинской помощи к боксам, как сообщает Телеинформ.