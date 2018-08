Facebook запросил банковские счета пользователей

Руководство социальной сети Facebook не раз о запрашивало у крупнейших американских кредитных организаций данные банковских счетов пользователей. Информация требуется для развития нового функционала приложения.



За год компания обсудила возможные функции для своего мессенджера с JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co., Citigroup Inc. и U.S. Bancorp. Руководство соцсети хочет, чтобы пользователи могли видеть в приложении баланс своих банковских счетов, пишет NEWS.ru