Учёные назвали топ-5 самых неприятных запахов в мире

Ученые перечислили пять самых неприятных в мире запахов. На первом месте — запах сероводорода. Его аромат похож на тухлые яйца, а также уран.

На втором месте - за фруктом дуриан. В нем содержится более сорока несовместимых ароматических соединения. На тье

Замыкает тройку лидеров цветок Раффлезия Арнольда, имеющий запах с нотками гниения и рыбы.

Четвертое и пятое места в "ароматном" рейтинге достались французскому сыру Вье Булонь и запаху малого муравьеда, как пишет НСН.