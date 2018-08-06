Эксперты: плохой сон не связан с интернетом

Итальянские учёные заявили о снижении количества сна у людей, которые используют широкополосный интернет. К такому выводу пришли учёные из Университета Bocconi. Оказалось, что люди, которые часто пользуются интернетом, спят менее 6 часов.

Как считают эксперты из России, на сон влияют гаджеты, а не интернет. Возможно, итальянские ученые имели в виду, что чрезмерное употребление гаджетов, от которых молодёжь не отрывается, это может влиять. Это может влиять на психику и на сон, сообщает НСН.