В Химках построили новую школу на 1,1 тысячи мест

Новой школе, построенной на 1100 мест в Химках, выдали заключение о соответствии. Учреждение почти готово к вводу в эксплуатацию, сообщают эксперты.

Объект возвели в микрорайоне 7 за счет внебюджетных средств. Его площадь составляет около тринадцати тысяч квадратных метров.

В здании три этаж. На которых оборудовали учебные классы, библиотеку, лаборатории, столовую на четыреста мест, актовый зал, два спортзала, хореографический и гимнастический залы, сообщает сайт Подмосковье сегодня.