В Химках построили новую школу на 1,1 тысячи мест
6 августа 2018, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]
Новой школе, построенной на 1100 мест в Химках, выдали заключение о соответствии. Учреждение почти готово к вводу в эксплуатацию, сообщают эксперты.
Объект возвели в микрорайоне 7 за счет внебюджетных средств. Его площадь составляет около тринадцати тысяч квадратных метров.
В здании три этаж. На которых оборудовали учебные классы, библиотеку, лаборатории, столовую на четыреста мест, актовый зал, два спортзала, хореографический и гимнастический залы, сообщает сайт Подмосковье сегодня.
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